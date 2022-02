17









Mourinho scatenato, al termine della partita tra Roma e Verona. Gesticola, si altera, ha qualcosa da ridire all’arbitro, mima, viene espulso. Niente di nuovo, verrebbe da dire. Così come non c’è nessuna novità nel fatto che Mourinho tiri in mezzo la Juventus. Il retroscena su quanto successo nel weekend e il gesto del telefono, lo racconta questa mattina La Stampa:



“José Mourinho rischia due o tre giornate di squalifica perché, sotto lo sguardo degli uomini della procura federale della Figc, ha calciato il pallone in tribuna con rabbia, ha cercato il contatto con l’arbitro e, all’arbitro, ha urlato in campo e nel tunnel degli spogliatoi “...ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve...”. Tutto per quattro minuti di recupero e non sei, sette o otto come avrebbe voluto il tecnico portoghese dopo il 90’ di Roma-Verona”.