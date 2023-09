L'allenatore della Roma Josè Mourinho ha dato libero sfogo al suo pensiero nella conferenza stampa odierna, dopo le critiche ricevute in questi ultimi giorni.'Durante il periodo di vacanze ho avuto la più grande, la più pazza offerta di lavoro che un allenatore abbia mai avuto nella storia del calcio e l'ho rifiutata per la parola ai mie giocatori, a Friedkin e ai tifosi. Tre mesi dopo sembra che io sono il problema, ma non lo accetto'.