MOURINHO SU HUIJSEN A MEDIASET

Il tecnico della Roma Joseha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta della Roma per 1-0 contro la Lazio. Gol della squadra allenata da Maurizio Sarri segnato su calcio di rigore provocato proprio da Dean. Il tecnico giallorosso ha parlato del classe 2005 della Juventus. Le sue parole:"Huijsen è un bambino top, sia professionalmente che personalmente. Merita tanto. Stiamo parlando di un rigore causato da un ragazzo che in Serie A ha giocato 55 minuti, mi sembra chiaro, non bisogna parlarne".