Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, José Mourinho avrebbe rifiutato la Juventus. Il motivo? Il poco budget per la campagna trasferimenti, condizionata dall'acquisto di Cristiano Ronaldo nella scrosa stagione. Secondo l'emittente inglese, i bianconeri non possono permettersi a livello economico lo Special One, viste le alte richieste e visti i costi dell'operazione Ronaldo dello scorso anno, che non permettono grandissime operazioni.