Così Ambrosini a DAZN: "All'Inter deve far paura lo stato di forma della Roma. Ha trovato una quadra caratteriale che è meno fragile rispetto all'inizio. Deve temerla perché nonostante gli impegni di coppa ha dimostrato di essere pronta anche in campionato. Le scelte di Mourinho dicono due cose: la bocciatura per Veretout e la volontà di aggredire con qualità mandando in campo El Shaarawy con l'arretramento di Mkhitaryan".