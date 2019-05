José Mourinho, presente a Montecarlo per assistere al Gran Premio di Formula 1, ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Movistar: “In questo momento non posso essere emotivo, devo essere razionale. Non posso scegliere una squadra soltanto perché ho un disperato bisogno di lavorare, devo scegliere cosa è meglio per me, devo cercare il progetto ideale e la motivazione ideale. Voglio tornare più forte che mai, sto studiando e lavorando molto per farmi trovare preparato”. Interpellato sulla situazione del Real Madrid, Mourinho ha poi risposto: “Hanno cambiato il loro allenatore e sicuramente faranno un investimento importante sul mercato”.