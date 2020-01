José Mourinho frena i sogni dell'Inter. L'allenatore del Tottenham ha parlato in conferenza stampa di Christian Eriksen, possibile colpo di mercato: "Eriksen domani giocherà. Sta provando a dare del suo meglio, ma è normale che non sia totalmente concentrato da qui al 31 gennaio. Se sono fiduciosi è perché sono pronti a farci un'offerta, cosa che non è ancora avvenuta. Quando vedo parlare le persone, specialmente quelle con responsabilità, mi sorprendo. Ancora non capisco questo ottimismo. Già da qualche partita sento dire che sarà la sua ultima al Tottenham ma domani giocherà ancora".