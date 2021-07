José, intervenuto sul media inglese talskSPORT, ha parlato di quelle che saranno le chiavi tattiche della finale ditra. Tra i temi toccati, ha parlato anche del ruolo nelladi: "Per Bonucci e Chiellini, avere un bersaglio lì dentro l'area è quello che vogliono. Non bisogna dare un punto di riferimento lì, ma avere un centrocampista in più, Harry Kane, questo, lo fa meglio di chiunque altro. Quando giocammo con lo United contro la Juventus in Champions League, ho detto dopo la partita che Chiellini e Bonucci dovrebbero andare all'università per insegnare cosa è un difensore centrale. Bonucci e Chiellini sono assolutamente fantastici, per conoscenze, ma non sono più giovani. Penso che preferiscano la comoda situazione di avere un punto di riferimento, piuttosto che avere persone che cercano di giocare tra le righe".