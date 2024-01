Nella conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro tra Milan e Roma, l'allenatore dei giallorossi Josè Mourinho ha esaltato le qualità dei rossoneri, includendoli ancora nella lotta scudetto con Juve e Inter."Affrontiamo una squadra che gioca per il titolo, che lo ha finto due anni fa. Ovviamente sembra che la distanza di punti tra loro e Juventus e Inter sia una distanza non facile da colmare, ma è quella squadra lì, che ha perso qualche giocatore importante per infortunio nella zona difensiva, in centrocampo e in attacco sono lì".