José, a fine partita, parla così di: "L’anno scorso con la Juve, quando qui è stato sostituito, gli ho detto che era molto bravo e stavolta gli ho ripetuto lo stesso: ci abbiamo riso su, ricordando che prima segnava per altri. E’ la sua serata. Alcune volte c’è il talento isolato, Paulo è uno che gioca per la squadra. Anche in fase difensiva fa un lavoro straordinario. Sta crescendo. L’importante è gestirlo, vista la sua storia recente di infortuni. Mi ha detto che doveva fare il terzo gol, gli ho risposto: 'Tranquillo, lo farai con l’Udinese'".