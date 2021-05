L'ex arbitro internazionale Paolo Tagliavento è stato intervistato da Il Messaggero tornando a parlare del celebre gesto che José Mourinho, ai tempi all'Inter, fece verso di lui. Ossia, le manette.



LE PAROLE - "Durante la partita non me ne accorsi perché lo fece quando non guardavo verso le panchine. Mi fu riferito dopo, ma pur restandoci male non me la presi perché le decisioni arbitrali erano state tutte corrette. Le scuse? Mai arrivate. Lui deve tenere sempre alta la tensione all’interno della squadra per garantirsi più del 100 per cento dai suoi giocatori. Sono certo che oggi, come allora, nessun arbitro di serie A si farà condizionare".