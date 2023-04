Ai microfoni di Dazn il tecnico della Roma Joseha parlato delle condizioni di Paulo. Queste le sue parole: "Utilizzabile, se è in panchina è perché non è al top ma. Per noi è un opzione e i suoi trenta minutini li avrà". Queste parole potrebbero essere un riferimento a Leonardo, capitano della Juventus in panchina ma non utilizzabile a causa di un infortunio.Non è la prima volta che il tecnico della Roma parla della Juventus. Appena una settimana fa infatti commentava cosi il caos plusvalenze: "Roma terza in classifica? Eh ma siete sicuri che la Juventus non ha 59 punti? In quel caso la Roma sarebbe quarta… Siamo in Italia". In precedenza in una conferenza stampa aveva dichiarato che la Vecchia Signora conquista punti grazie agli errori arbitrali. Pochi mesi fa ancora, sempre in una conferenza aveva rivelato che la Juventus non avrebbe dovuto giocare l'Europa League. Non è quindi la prima volta.