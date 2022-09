L'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita contro l'Udinese, in cui ha commentato anche la prestazione di Paulo Dybala.'Abbiamo creato una bellissima opportunità con Paulo, che per me al di là del risultato è stato il nostro migliore in campo. Loro si sono resi pericolosi in contropiede, ogni volta che arrivavano da noi o andavamo in difficoltà o era gol. Avevamo Paulo che poteva dare un’altra storia alla partita, oppure il possibile rigore che non abbiamo avuto per fuorigioco'.