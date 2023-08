Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Paulo Dybala e in maniera indiretta sulla Juventus.'Lo scorso anno abbiamo preso Dybala perché in tanti avevano dubbi sulle sue condizioni fisiche. Se noi andiamo da un club per comprare un giocatore che ha fatto una grandissima stagione, non possiamo'.