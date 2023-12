Il tecnico della Roma Joseha parlato a SkySport dell'assenza di Paulo. Le sue parole:"Paulo l’anno scorso ha fatto un numero di partite molto più alte di quelle che aveva fatto alla Juve nella stagione precedente. Quest’anno ha avuto un problema al Cagliari e ora questo. Alla fine è uno che quando sta in campo ci dà tanto. Siamo fortunati ad averlo e come allenatore sono molto felice di averlo. Lui ha questo tipo di problemi e ci manca tanto, per noi è troppo importante per il nostro gioco offensivo. E’ un peccato entrando in questo ciclo di partite, ci mancherà tanto pensando al livello altissimo degli avversari. Però guardiamo a questo con un piccolo sorriso. Lui tornerà e quando tornerà la nostra squadra sarà più brava".