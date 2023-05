Le parole didopo la partita contro laPENALIZZAZIONE - Questo per me è uno scherzo, sapere questa cosa con due partite ancora da giocare per noi, per tutti, anche per la Juve... se mi avessero detto questo prima di Monza, prima di Bologna il nostro approccio sarebbe stato diverso. Al sapere che la Juve prendeva punti e che la nostra migliore situazione sarebbe stata puntare tutto sulla UEFA abbiamo deciso di fare così. Per Max Allegri e per i giocatori mi spiace, ma a livello campionato devo dire che cambia qualcosinaCAMPIONATO FALSATO - "Secondo me sì ma non voglio parlare più di questo. Preferisco dire che mi spiace per i professionisti che lavorano come me e che pagano perché magari dirigenti, società hanno sbagliato".