La Roma torna in campo all'Olimpico dopo la clamorosa rimonta subita contro la Juventus. Una partita che "dobbiamo cancellare", ha detto Mourinho in conferenza stampa. "La squadra ha preso bene le mie parole dopo la Juve, si fidano della mia esperienza e sono molto aperti al pensiero che esprimo". Un appunto alla difesa: "Quando giocano a 4 devono fare l'opposto di quello che è successo in occasione dell'1-1 di Dybala contro la Juve. Non devono abbassarsi come blocco, domenica è capitato due volte, l'altra qualche minuto prima del gol. Però può succedere di sbagliare".







Come si può migliorare l'attitudine a uscire dalla partita vista contro la Juve?



Il risultato di domenica rischia di far dimenticare i primi 70 minuti?



"Offusca magari tifosi e stampa ma non noi. Sappiamo quanto abbiamo preparato questa partita, la squadra aveva lavorato bene in pressione e costruzione. Sui gol presi, ci sono stati diversi nostri errori e di questo abbiamo parlato".