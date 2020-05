Josè Mourinho si racconta a Marca, partendo dallo storico titolo del 2012 don il Real Madrid: "È molto difficile per me dire se quello sia stato o meno il punto più alto della mia carriera, ovviamente è stato un momento molto importante perché si è verificato in un periodo in cui il Barcellona stava dominando. Non abbiamo solo vinto il campionato. Lo abbiamo fatto scrivendo la storia. Siamo rimasti con il grande rammarico dell'eliminazione dalla Champions in semifinale contro il Bayern, dove abbiamo perso ai rigori. Eravamo la squadra migliore del mondo, è stata una delusione difficile da digerire".



"Volevo vincere il campionato in Italia, Inghilterra e Spagna. E sono ancora l'unico allenatore che ci è riuscito. Non dico niente. La storia è lì, visibile a tutti, e quindi non c'è niente che io possa dire di meglio. Alla fine tutto si riduce a quello, ciò che resta nella storia. Rimangono i gol, le vittorie e i talenti che sono stato in grado di fare esplodere durante la mia carriera".