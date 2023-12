L'allenatore della Roma, Josè Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove è tornato a parlare del caso Marcenaro.'Dalla Giustizia Sportiva mi aspetto giustizia. Sono venuto a Roma spontaneamente e anche felice, il Procuratore Federale, Chinè, mi ha dato la possibilità di dire quello che potevo dire, cioè soltanto la verità. No ho mai offeso l'arbitro, ne messo in dubbio la qualità dell'arbitro. Quelle espressioni le utilizzo anche quando parlo di me stesso, durante la partita l'arbitro ha dimostrato di avere la capacità per dirigere la gara e l'ho anche detto a lui'.