Josè Mourinho non le manda a dire. Non l'ha mai fatto l'ex allenatore dell'inter, e anche oggi che è sulla panchina del Tottenham parla chiaramente senza peli sulla lingua. Nella sua avventura italiana il portoghese è stato spesso protagonista di scontri verbali con altri interlocutori, e oggi ha risposto per le rime ai giornalisti inglesi che avevano analizzato la condizione di Gareth Bale negli ultimi giorni: "A volte la gente pensa che a voi piaccia inventare delle storie, avete bisogno di scrivere e vi piace dire cose che non sono proprio vere. Ma non c'è un allenatore al mondo che non farebbe giocare Bale se fosse in forma".