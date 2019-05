José Mourinho alla Juve? L’approdo in bianconero dello Special One non sembra essere più un’utopia. A destare scalpore sono le dichiarazioni dell’ex allenatore dell’Inter che in un'intervista di marzo aveva ammesso ai microfoni di BeIn Sports: “Un mio ex giocatore mi ha contattato chiedendomi di andare da lui. Gli ho risposto che non sarebbe stato possibile dato che i tifosi mi odiano. Ma lui mi ha risposto: ‘Vinci tre o quattro partite e si dimenticheranno tutto’. In fondo noi siamo professionisti, abbiamo un rispetto reciproco anche se sul terreno di gioco o in conferenza stampa abbiamo reazioni forti”. In molti pensano che la conversazione sia avvenuta tra Mourinho e Cristiano Ronaldo, ex giocatore dello Special One ai tempi del Real Madrid. Un indizio del possibile approdo alla Juventus?