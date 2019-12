José Mourinho, manager del Tottenham, parla di Christian Eriksen: "Se fossi in lui rimarrei. Fossi in lui mi direi: "Voglio far parte di quello che succederà". Dopo il rinnovo di Alderweireld, abbiamo due giocatori importanti che se ne possono andare". ​E' però iniziata la corsa a Christian Eriksen, con il contratto in scadenza a giugno. Il danese piace alla Juventus che vorrebbe prenderlo per la prossima stagione, ma secondo quanto riporta fichajes.com il giocatore aspetta solo il Real Madrid. Per questo, avrebbe già rifiutato un'offerta del Manchester United e sarebbe poco interessato alla pista Psg.