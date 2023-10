Joseha parlato ai microfoni di SkySport di Romelu. Le sue parole:"Lukaku? Ha segnato sempre, ha il gol nella sua natura. Noi non siamo una squadra molto veloce, ci dà anche questa profondità. È un uomo non è più il bambino che ho conosciuto al Chelsea, ha grande stabilità psicologica, ci dà personalità. Cristante? Llorente non ha 90′ minuti, sarebbe un rischio. Ieri ho detto che è a disposizione, ma per me significa avere un difensore in panchina. Se oggi gioca pochi minuti può tornare giovedì dal primo minuto".