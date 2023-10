L'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha analizzato quella che sarà la prossima sfida contro l'Inter, dove ha fatto riferimento anche all'allenatore della Juve Max Allegri.'Andiamo a Milano a giocare una partita contro la squadra più forte d’Italia. Non so se il mio amico Max (Allegri, ndr) o Rudi o Pioli, se qualcuno la pensa diversamente. Ma per me l’Inter è molto più forte di tutte. E già questo è un livello di difficoltà altissima'.