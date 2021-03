2









Fino a oggi era uno dei candidati a vincere l'Europa League, ma dopo il 2-0 dell'andata il Tottenham è clamorosamente uscito contro la Dinamo Zagabria. Un flop in tutto e per tutto con Josè Mourinho che torna a casa a testa bassa nonostante potesse contare su giocatori di livello come Harry Kane, Dele Alli, Son, Gareth Bale... Eppure gli Spurs sono stati eliminati dagli ottavi di Europa League perdendo 0-3 ai supplementari contro la Dinamo. L'eroe della serata è Mislav Orsic autore della tripletta che ha mandato ko il Tottenham. UN ALTRO FLOP - Per Mourinho si tratta della seconda eliminazione della stagione ai tempi supplementari dopo essere uscito dagli ottavi di FA Cup contro l'Everton di Ancelotti. In Premier League è ottavo e a -26 punti dalla capolista Manchester City, che il 25 aprile affronterà in finale di Coppa di Lega che vuole vincere a tutti i costi, per evitare di chiudere la stagione con... "zeru tituli".