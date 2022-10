Josée una nuova stoccata. Contro Barcellona e Juventus. Ecco le sue parole al sito El Espanol: "Vedo il Betis come candidato alla vittoria finale, ma, stanno per arrivare grandi squali. Sarà divertente ma sono avversari che non dovrebbero venire in Europa League, Noi vogliamo passare e finire secondi, ma se finiamo terzi, saremo candidati a vincere la Conference".