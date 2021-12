José, in conferenza stampa, ha punzecchiato la Juventus e in particolare Leonardo: "Senza infortuni e squalifiche la squadra è buona, c’è un bel potenziale. Non per lo Scudetto, ma per una classifica migliore di quella attuale. Purtroppo ci sono stati tanti problemi, come gli infortuni che capitano a tutti. I cartellini? Sembriamo una squadra di assassini per quanti ne riceviamo.A DAZN ha poi aggiunto: "Cosa mi preoccupava? La mia squadra, anche con 2-0 non abbiamo mai avuto nel secondo tempo il controllo della partita. Ovviamente con tanti problemi: quando esce Smalling e Cristante deve andare dietro la squadra soffre. Poi guardo la panchina ed è una panchina troppo giovane, ed entrare non è facile per loro: siamo in un momento difficile della stagione e vincere diventa importante anche se non giochiamo bene".