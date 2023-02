In conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Cremonese José, tecnico della Roma ha parlato della vicinanza delle gare della sua squadra. Le sue parole:"Invece di giocare a Napoli domenica potevamo giocare sabato come la Cremonese ha fatto con l’Inter. Se domenica c’è il rugby e lunedì il campo è distrutto, distrutto lo sarà anche martedì. Per forza bisogna giocare sabato adesso. È difficile accettare che non si possa giocare domenica perchè c’è un altro sport. Ma parliamo dell’Italia e di uno sport bello come il rugby, che purtroppo rovina il campo. Sarà una grande partita, in bocca al lupo all’Italia".