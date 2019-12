Vince il Tottenham, lo fa anche contro il Brighton. La cura Mourinho per gli Spurs sembra dunque funzionare. E ora, Kane e compagni sono al quinto posto a -3 dal Chelsea, che occupa l'ultimo spot disponibile per andare in Champions. Solo che Mou è Mou, e allora la polemica è servita.



CALCIOPOLI - Ci vuole l'impresa, per l'allenatore portoghese. Che in conferenza stampa tira in ballo... Calciopoli. Come? Sì, avete capito bene: "In Italia dopo Calciopoli c'erano squadre che partirono con cinque o sei punti in meno, quella penalizzazione condizionò la loro classifica. Io al Tottenham sono partito da -12 e non è facile recuperare", il paragone dello Special One. Che spiega così: "Resta comunque una quantità di punti enorme da recuperare, perché nella tua fase di recupero non puoi vincerle tutte e quelle davanti non le perdono tutte".