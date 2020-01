José Mourinho, manager del Tottenham, parla di Christian Eriksen, trequartista degli Spurs in trattativa con l'Inter. Queste le parole dello Special One a proposito del danese: "Per Eriksen non c'è alcuna novità. E' convocato regolarmente e domani sarà titolare". Aveva detto lo stesso prima della sfida, poi pareggiata, con il Watford, ma Eriksen partì dalla panchina per entrare solo a gara in corso.