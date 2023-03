A DAZN, Joséha parlato così dopo Roma-Juve."E' per questo che sono ancora, non dico triste, ma è difficile accettare la partita di Cremona. Questa squadra quando gioca da squadra dà tutto, non siamo i migliori ma dobbiamo dare sempre tutto per avere il risultato. Non ho ancora processato la performance e il risultato di Cremona".- "La Roma ha vinto perché i giocatori sono stati bravi, perché hanno fatto una performance al 100%. Non voglio dire che sia stata un'organizzazione tattica che ha fatto questo. Rispetto tanto Allegri e la sua squadra, sono bravi e stanno crescendo qua, sono nel momento più alto della stagione. Sappiamo che quando la Juve si compatta c'è un muro difficile per creare. Non siamo una squadra che fa tanti gol. Era importante cercare di avere più palla noi abbassando più gente, senza dare a loro quello in cui sono più bravi. Hanno più gamba, intensità. Nelle ripartenze sarebbe stato difficile. Abbiamo difeso bene, Rui oggi mi sembra abbia fatto qualche miracolo. Importante quando giochi con la Juve, il tuo portiere deve fare molto bene".- "Parliamo spesso via messaggio. Abbiamo un ottimo rapporto da anni. Scherziamo abbastanza, la battuta arriva sempre via messaggio, via qualche amico comune. Però adesso devo rispettare la sua tristezza, frustrazione, dico solo che mi piace tanto la sua squadra e sono contento di questa distanza ora. Anche con la penalizzazione, è una squadra che minaccia, possono vincere 5-6-7-10 partite di fila".- "Non sai mai com'è la Roma. Come gioca, se porta risultato. E' una squadra che quando è, è. Bisogna sapere i nostri limiti, devi giocare per nasconderli e portare il risultato. Se non sei al 100% siamo una squadra che soffre. Sono 10 mesi di campionato, oltre 30 partite, non sono isolate. Nelle gare isolate possiamo fare partite serie e portare risultato contro chiunque. Anche con le top. La Juve senza infortuni, con quest'allenatore e questo giocatore, è grande squadra"."Per noi è super importante. Non voglio parlare di questo, in ottica Juve, è per Allegri. Non hanno bisogno di grandi giocatori, sono pieni di grandi giocatori". A"Stesso percorso in Conference? Il livello della Conference dell'anno scorso era più alto. Abbiamo giocato con Feyenoord, Leicester, c'era il Marsiglia. Se vedi l'Europa League quest'anno sembra la Champions. Sarà dura. Passo dopo passo. In questo momento siamo già in difficoltà. Abbiamo giocato venerdì, domenica abbiamo lavorato tanto. Sono due partite, vediamo cosa possiamo fare"."Non mi aspetto niente, c'è un processo e lo rispetto. Finché non finisce, non voglio dire niente. Voglio ripetere: voglio fare il mio lavoro in pace".