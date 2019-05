Una nuova avventura o un secondo ritorno a casa. Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: José Mourinho vuole presto tornare ad allenare dopo il deludente finale della sua avventura al Manchester United. Le occasioni per ripartire sono due. La prima vede un ritorno in Italia, ma non sulla panchina dell’Inter, bensì alla corte della Juventus, l’acerrima rivale dei nerazzurri. La seconda chance è un rientro al Chelsea. I Blues potrebbero salutare Maurizio Sarri e le voci della ricerca di un nuovo tecnico prendono sempre più consistenza. Lo riporta Marca. Dunque la Juve attende di comprendere gli sviluppi legati al futuro dello Special One, che potrebbero risultare assai interessanti per i bianconeri.