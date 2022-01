Le parole di Mourinho a Dazn, nel post Roma-Juve: ​“Purtroppo posso criticare la squadra, non lo voglio fare. 70 minuti di controllo assoluto, la squadra ha giocato bene, con una mentalità di fare il gioco. L’approccio è stato giusto, con la voglia di controllare tatticamente, abbiamo fatto molto bene per 70’, poi siamo collassati psicologicamente. Il 3 a 2 mi ammazza perché Felix ha fatto una partita straordinaria per un bambino, nelle due fasi, finisce la partita con uno sprint per prendere Cuadrado. Lo cambio e chi entra al primo minuto sbaglia e prendiamo il 3 a 2. Con una squadra forte di mentalità non sarebbe un problema, ma per loro sì e in quel momento è venuta fuori la fragilità psicologica. C’è una ragione se l’anno scorso la Roma non ha vinto contro le squadre top e anche quest’anno è difficile. Critichiamo sempre gli arbitri quando non siamo contenti, oggi è giusto dire che il lavoro di Massa è perfetto, discreto, tranquillo, ha controllato. In questo spogliatoio c’è solo gente buona, se la partita finisce al 70’ partita straordinaria, ma non è finita lì. Abbiamo limiti in panchina, mi fa male l’anima perché non sono abituato a questo profilo di squadra”



FELIX – “3 mesi fa giocava nel campo sintetico a Trigoria, in Primavera. Un ragazzo umile che vuoel imparare, che ha bisogno di cose semplici dal punto di vista tattico. Ha fatto quello che doveva fare, ha creato problemi a Cuadrado e ha fatto un lavoro difensivo importante. Purtroppo a questa intensità la benzina non è sufficiente per 90’ e dopo abbiamo sbagliato una cosa troppo semplice”



FRAGILITA’ – “Mai pensato che bastassi io a risolvere tutto. Pensavo sarebbe stata più facile. La rosa ha mancanza di personalità e di gente che sa gestire le emozioni. In questi 3 anni di tempo, ho bisogno di aiuto della società, arriverà un giocatore in prestito a centrocampo”