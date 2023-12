Le parole di José Mourinho a DAZN al termine di Juve-Roma: "Abbiamo creato più di quello che ci si aspetta contro il muro di Torino, difendono con un muro compatto, principalmente nel primo tempo siamo stati la squadra con più qualità, il palo, altre due/tre situazioni pericolose, con la posizione di Paulo e Bove. E' mancato il gol. Nel secondo tempo prendi un gol su due rimbalzi e diventa difficile, si abbassano ed hanno un muro strutturato, con giocatori forti. Risultato poteva essere completamente diverso ma quello che ho preparato con i giocatori dal punto di vista strategico sono contento, ovviamente perdi la partita e quello che interessa sono i punti"In casa ovviamente siamo più forti ma non solo noi, con un tifo importante che fa la differenza. Con il rispetto per quello che stiamo facendo, con le difficoltà che abbiamo, i risultati fuori casa sono il primo a dire che manca un po' di personalità. La verità è che oggi non è successo, siamo venuti allo Stadium con una sqaudra che lotta per lo scudetto, motivata per il risultato dell'Inter. Siamo stati la squadra più forte nel primo tempo, la Juve era in difficoltà, poi con l'1-0 abbiamo avuto tanto palla e approccio al loro terzo senza grandi opportunità. Contento per la qualità di gioco""Molto contento dell'evoluzione di N'Dicka e Christansen. La crescita di questi due ragazzi per me è un orgoglio come allenatore"