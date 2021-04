Dopo una furiosa lite con la compagna, Youssoufa Moukoko l'ha chiusa a chiave in una stanza ed è andato agli allenamenti. L'attaccante 16enne del Borussia Dortmund avrebbe deciso di compiere questo gesto per non far scappare la sua ragazza e poter continuare la discussione al ritorno dagli allenamenti. Mentre il giocatore era impegnato a preparare la prossima gara, però, la ragazza ha chiamato la polizia per uscire dalla stanza. E una volta liberata ha deciso di non sporre denuncia.