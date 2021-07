Il nuovo allenatore della Romae alla sua convivenza al Real Madrid nel 2013: "Eravamo all'ultimo minuto di una partita contro il Valencia. Stavamo vincendo 2-0 dopo due pareggi di fila; Ronaldo prova un dribbling su Joao Pereira ma perde palla e per poco non regaliamo un gol ai nostri avversari. Così gli dissi che dopo due pareggi sarebbe stato diverso vincere 2-0 o 2-1. Lui non accettò le mie parole, ma non fu nulla di speciale". Mourinho ha raccontato questo retroscena nel libro dell'amico e scrittore portoghese Joao Gabriel nel libro "Mantenersi pazzi e affamati".