Motta e l'abbraccio a Vlahovic prima dell'ingresso. Poi dice: 'Egoista? Voglio vederlo così'

AFP via Getty Images

Thiago Motta e Vlahovic: qual è il rapporto

si gode il successo contro l’Empoli e, soprattutto, la risposta di Dusan, autore del gol del 3-1 dopo essere subentrato. Il tecnico aveva addirittura predetto la rete al serbo prima del suo ingresso in campo, segno di una sintonia che si sta consolidando. “Vlahovic è convinto, lo vedo dalla faccia e dalla voglia, ha anche un pizzico di rabbia per una situazione in cui non vogliamo essere – spiega Motta –. Anche quando non era al 100%, ha stretto i denti e ha aiutato la squadra a vincere”.I due si sono anche abbracciati forte prima dell'ingresso, segno di una netta volontà di entrambi di ravvivare un rapporto non esattamente costante nel tempo.La risposta di Motta: "Ha fatto bene a tirare perché ha fatto gol. Mi piace vederlo così. Per dimostrare la sua forza".Un attestato di stima importante, che conferma come l’allenatore stia puntando ancora su di lui. E anche le scelte tattiche lo dimostrano: Vlahovic ha preso il posto di Yildiz, autore di una giocata brillante nell’azione del 2-1. “Per lui è normale fare certe cose, le vedo anche in allenamento – continua Motta –. Forse non meritava di uscire, ma faccio scelte per il bene della squadra. Siamo in tanti e Kenan ci sta dando una grande mano”.Dopo due sconfitte di fila, la Juve rialza la testa con una vittoria che vale il momentaneo quarto posto. “C’era nervosismo nei primi 10-15 minuti, ma ho visto grande coraggio e voglia di lottare – sottolinea l’allenatore bianconero –. Questo è un gruppo coeso, che va avanti unito”.