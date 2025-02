Motta, serve stabilità adesso. E il futuro non è solo legato ai risultati

Getty Images

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della, ha recentemente espresso una fiducia che non lascia spazio a dubbi nei confronti di. Le sue parole, forti e decise, hanno escluso qualsiasi discussione sul futuro dell'allenatore, con Giuntoli che ha ribadito chiaramente: "Motta non è in discussione". Tuttavia, nonostante questa sicurezza dichiarata, la verità è che la permanenza di Motta alla guida della Juventus non è affatto scontata e dipenderà strettamente dai risultati della squadra nei prossimi mesi.Il club, dopo un periodo di turbolenze e incertezze, è ora impegnato in un processo di rinnovamento, sotto la guida di una nuova dirigenza che ha l’obiettivo di dare vita a un ciclo vincente duraturo. La Juventus, pur navigando in acque relativamente tranquille con la posizione attuale in campionato, deve fare i conti con le sue ambizioni e la necessità di mantenere una coerenza gestionale a lungo termine.

La fiducia accordata a Motta è legata a un concetto chiave: la stabilità. La Juventus ha scelto di non agire impulsivamente, rispettando il progetto e il lavoro del tecnico, ma la vera prova sarà la capacità della squadra di mantenere una posizione in zona Champions e, possibilmente, di migliorare ulteriormente il gioco. Il quarto posto in Serie A, se confermato, potrebbe non essere sufficiente a giustificare la continuità del tecnico, se non accompagnato da una crescita tangibile del collettivo e, soprattutto, da un miglioramento delle prestazioni in competizioni internazionali.Giuntoli e il management bianconero hanno dimostrato finora una grande attenzione ai dettagli, puntando su una crescita a lungo termine che non si limita a soddisfare gli obiettivi minimi stagionali. In questo contesto, la coerenza nella gestione di Motta è fondamentale, ma senza dubbio la Juventus punterà a più di un piazzamento nei primi quattro posti. L’ambizione di un nuovo ciclo, quindi, potrà rivelarsi decisiva nella valutazione finale.La conferma immediata di Motta da parte di Giuntoli è quindi una dichiarazione di intenti, ma anche una mossa che deve essere corroborata dai risultati sul campo. La Juventus ha scelto di non intraprendere un altro cambio in panchina, ma la stagione, e soprattutto il futuro del tecnico, dipenderanno da ciò che accadrà nelle prossime settimane.