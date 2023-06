Da venerdì scorso l'ufficialità del trasferimento didalla Juventus al Monza a titolo definitivo è diventata realtà. Si tratta del portiere prelevato dalla Juventus nel 2016 dal Soccer Spartera, per essere girato in prestito prima all'Alessandria e poi al Monza. Divenuto 18enne da poco è entrato sin da subito al centro del progetto di Raffaele Palladino. E per il futuro? Secondo quanto raccolto da Sky Sport, i bianconeri pensano al controriscatto dopo la cifra versata dal Monza per prelevarlo in maniera definitiva.