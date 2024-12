ha parlato in conferenza stampa anche di una frase di. Ecco a cosa si riferiva."In questa Juve c'è la necessità di accentrare la leadership verso il gioco e l'allenatore. I giocatori sono di ottimo livello, come la Juve richiede non devono solo diventare dei meri esecutori di qualcosa richiesto ma devono avere anche la personalità in alcuni momenti di fare determinate scelte che prescindono. Vedendo i profili di adesso, senti parlare Perin e mi sembra un buon profilo, così come Danilo, magari Koopmeiners può diventare un leader tecnico. Manca personalità? Normale, è una squadra rinnovata e ha deciso di sposare un credo che può essere giusto che è quello del gioco. L'allenatore è quello che sta dimostrando di avere più leadership".