Juventus, è crollato tutto senza Kalulu. Dal riscatto alla nuova idea di Motta: le ultime

I numeri di Kalulu in stagione



I numeri della difesa senza Kalulu



Riscatto già pronto

È mancato nel momento più cruciale della stagione e la sua assenza si è fatta sentire. Un vuoto pesante per ladi, che ora ritrova Pierrecon un piccolo sorriso, appena accennato, ma significativo. Il difensore francese rappresenta una garanzia in più per il tecnico, che lo ha sempre definito "un giocatore forte". E ora è pronto a riprendersi il posto da titolare, al fianco di, per guidare nuovamente la difesa bianconera., ma ha impiegato poco tempo a smentire ogni perplessità. Con 31 presenze all'attivo, molte delle quali consecutive, e una rete segnata in una delle partite più spettacolari della stagione – il 2-2 contro l'Atalanta a Bergamo – il centrale francese ha dimostrato il suo valore.Un tracollo avvenuto nel mese in cui Kalulu è stato indisponibile, a causa di un infortunio muscolare rimediato dopo la sfida con il Benfica. Una lesione di basso grado al tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra che ha costretto Motta ad aspettarlo, mentre la squadra faticava senza il suo contributo.L’assenza del francese ha avuto un impatto evidente: nelle prime 22 partite di campionato con Kalulu in campo, la Juventus aveva subito appena 19 golUn calo drastico, che ha contribuito alla crisi della squadra e ha complicato il percorso verso la qualificazione in Champions League.Ora, però, c’è ancora tempo per rimediare: con il suo rientro nel rush finale di stagione, la Juventus può sperare di chiudere al meglio e blindare un posto tra le prime quattro.Se il destino della Juventus è ancora da scrivereHa superato la prova della continuità e conquistato la fiducia del club, tanto che la sua conferma non è più in discussione.La Juventus ha già versato 3,3 milioni di euro per il prestito e ora si appresta a completare l’operazione: 14 milioni di euro al Milan per il riscatto definitivo, più fino a 3 milioni di bonus legati agli obiettivi. Una cifra che il club bianconero considera un investimento mirato per un giocatore destinato a essere un perno della difesa anche nelle stagioni a venire.Kalulu è pronto a riprendersi la scena. E questa volta, spera di esserci fino alla fine.