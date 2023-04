Come racconta Tuttosport, il Bologna sarà senza, che rimarrà fuori fino al termine della stagione, e, i cui tempi di recupero si stanno dilatando. Il bomber austro-serbo, autore di 8 reti quest’anno, tutte all’andata, è ancora nella fase del lavoro differenziato. Rimangono quindi solamente Zirkzee e Barrow come attaccanti di ruolo spendibili, oltre a Orsolini. Torna a disposizione Andrea Cambiaso, juventino in prestito, che potrebbe offrire una soluzione in più in difesa sulla fascia. Il Dall’Ara domenica sera sarà esaurito: si va verso le 29 mila presenze, con pochi biglietti nei settori più costosi ancora disponibili. In tribuna ci sarà anche il patron Joey Saputo.