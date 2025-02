Motta in conferenza: 'Yildiz? Scelta tecnica. Luiz non ha ancora mostrato tutto il potenziale'

AFP or licensors

Thiago Motta, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-PSV."Risultato è ciò che abbiamo visto in campo. Abbiamo affrontato una squadra che vuole giocare, filosofia offensiva. E' il primo passo per fare una grande prestazione al ritorno per andare agli ottavi. Inter? Mi aspetto una gara complicata. Stanno meglio di noi. Giochiamo in casa di nuovo, sempre con lo stesso obiettivo, portare la vittoria dalla nostra"."Determinante? Hai parlato di dinamismo, vado su quella situazione. Aspetto del gioco importante, da migliorare. Oggi eravamo i più giovani ad affrontare un'eliminatoria così. Questo vuol dire che dobbiamo mettere tanta intensità. Dobbiamo migliorare, sicuro. Weston è speciale, è un grande giocatore, un grande ragazzo, ha fatto terzino, centrocampista basso, alto, esterno, giocatore di alto livello. Quando dico di alto livello gioca dappertutto è perché so quello di cui parlo. E' da tanti anni che sono nel calcio. Quando chiedete dove giocano, sono tutte cose che non m'interessano. Weston gioca ovunque e deve essere in campo, faccio fatica a non metterlo. Magari il portiere no, ma nelle altre posizioni è difficile da lasciare in panchina. Questo vuol dire essere un giocatore di alto livello".

"Conta tutto. Non c'è solo una cosa. Oggi la nostra realtà è che siamo una squadra giovane. Non avendo l'esperienza di altre squadre, dobbiamo equilibrare con dinamismo, intensità, voler giocare di più, mettere più ritmo, pressare l'avversario. Sono cose che una squadra giovane deve mettere in difficoltà quella meno giovane. C'è da migliorare. Oggi abbiamo visto una partita molto equilibrata con squadre che vogliono giocare, pressare l'avversario, giocando bene, andando in avanti, con palleggio e con qualche giocata superando le linee, abbiamo di fronte una squadra forte, un primo passo verso l'obiettivo ottavi. Come loro, anche noi dobbiamo fare una grande prestazione al ritorno"."No, scelta tecnica"."E' una cosa che ho detto anche dopo la partita del Como. Anche lì chi è entrato ha alzato il livello, chi inizia al massimo, chi entra pure di più. Abbiamo bisogno di competere durante i 95 minuti. Possiamo tutti fare meglio. Alzare il livello per avere un collettivo più denso, solido, forte, possesso o non possesso"."Lega meglio con gli altri? Douglas sta molto bene, mi piace molto vederlo in campo con quest'energia, con questa voglia di giocare a calcio. E' un giocatore forte, fino a oggi sicuramente non è riuscito a esprimere il suo massimo, oggi ha fatto un'ottima partita, ottima. L'ultima con il Como è entrato molto bene. Possono completarsi. Sono con caratteristiche diverse. Loro sanno molto bene, ci sono esigenze per i centrocampisti, ma lascio tanta libertà nella fase di possesso. Hanno bisogno e sono soddisfatto della partita fatta"."Sono contento che non sia contento, vuol dire che l'ambizione c'è. Posso immaginare il perché. Fa parte del gioco. Ha commesso qualche sbaglio nel controllo, nel dribbling, dove giustamente i tifosi possono avere una reazione. E' dispiaciuto. Non solo il gol, ma sono molto soddisfatto, non puoi immaginare quanto. Va a pressare il portiere, il terzino, riparte, in contropiede. Sbaglia e continua. Va a fare gol. Cosa posso dire? E' un 2004, era nella Next, ora sta dando una grossa mano. Abbiamo bisogno di un giocatore così. Lavora sempre bene, atteggiamento soddisfatto. Contento che non sia contento, ambizione massima, ha grande atteggiamento e l'ha dimostrato. Poi quando fa gol, è un attaccante, è molto meglio"."Sono molto contento della sua prestazione, della qualità, dell'intensità. Ne avevamo bisogno. Ha una grande personalità, riesce a giocare nello stesso modo nello stadio nostro con più pressione, o in uno più tranquillo come Como. Arriva a prendere il pallone con qualità, attacca bene l'area, avevamo bisogno della sua intensità nell'area avversaria, negli inserimenti, come fatto con la Lazio quando aveva sfiorato il gol. Giocatore completo. Non ha ancora mostrato tutta la sua qualità, ma è un periodo in cui sono molto contento del lavoro fatto, è un giocatore che ha potenziale enorme, non lo scopro io. E' importante per noi, abbiamo 5 centrocampisti importanti, possono giocare tutti insieme, e lui è molto importante per noi"."Secondo me oggi possiamo fare meglio sull'intensità, sul dinamismo di gioco. La gestione deve essere andare in avanti, di non aspettare cosa arriva, continuare ad attaccare l'avversario. Quando andiamo avanti l'avversario è in un momento negativo, serve trovare il secondo, cercare di portare il risultato dalla nostra parte. A volte abbiamo fatto bene, a volte potevamo avere un vantaggio superiore. Se facciamo il primo, dobbiamo fare il secondo"