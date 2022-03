di CC, inviato allo Stadium

Thiago Motta parla in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Juventus.



RAMMARICO - "Abbiamo fatto una buona partita su campo interessante, contro una squadra costruita per giocare. Ci è mancato un po' di gioco, dobbiamo capire quando accelerare, quando stare bassi e difendere, quando stare alti e stare insieme. Nella ripresa l'abbiamo fatto un po' meglio in questo senso e si è vista una squadra che sa quello che vuole fare, una partita difficile sicuramente ma ovviamente dobbiamo essere rammaricati. Il pari era il risultato più giusto".



ARRABBIATO - "Agitato no, ho sbagliato io perché non ero nella zona. Ma nessuno è nella zona e non è successo niente. Volevo ridare la palla a Danilo, che fa la rimessa, non Rabiot. L'abbiamo visto con Arthur pure, è una realtà di gioco che poi l'ha data a Danilo. Arthur non ha preso giallo, perché? Perché non ero nella zona tratteggiata? Allora lo diano a tutti. Non so perché l'ho preso... perché volevo dare palla a Danilo? Arthur ha preso la palla, è andato in campo e l'ha data a Danilo. Eravamo 1-0, voleva perdere tempo? Posso capire, ma dobbiamo stare... poi mi scuso, ma allora diamo sempre giallo a inizio partita":



DELUSO DA MANAJ? - "Mi sono piaciuti tutti, lo spirito è giusto. Quanto dimostrano in campo è la strada giusta. Ci sono delle cose che possiamo migliorare, dobbiamo capire cosa fare e in che momento farlo. Stiamo migliorando, è sicuro, ma sono contento. Non è facile giocare con la Juve, cercherà di vincere il campionato, con il pubblico a favore... i ragazzi hanno dimostrato di avere lo spirito giusto per affrontare la partita. Le idee in comune per affrontare una squadra come la Juve".



GAP TRA PRIMO E SECONDO TEMPO - "Rammarico per il primo tempo? No, per tutta la partita. C'era timore? No, partita chiara. Ognuno ha la sua opinione, capisco la domanda, è giusta in un senso, in un altro dobbiamo essere consapevoli dell'avversario davanti. Dobbiamo essere consapevoli di chi abbiamo davanti, costruita per vincere il campionato o per cercare di vincere il campionato. E la Champions League. Dobbiamo essere umili, coraggiosi, c'è solo da fare i complimenti a loro. Ognuno prepara la partita come vuole, dipende dall'avversario e sono contento di quanto visto".



NESSUN TIRO PER VLAHOVIC - "Sarei stato più contento per il pareggio, i dati poi si vedono. La fase difensiva è stata buona, possiamo migliorare, come fatto nella ripresa, capire il momento e come andare a fare il pressing, cercando di chiudere gli spazi. Avevamo una squadra davanti che se ti apre, restano spazi dietro dove a loro piace attaccare con i giocatori che hanno. Non è facile, non solo per noi ma per tante squadre. Abbiamo visto con il Villarreal. Vlahovic negli spazi così... abbiamo limitato questi momenti, contento perché i ragazzi l'hanno fatto molto bene".