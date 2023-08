, in conferenza, parla così dopo Juve-Bologna."Era studiato anche in funzione a chi affrontavamo oggi. Sui due lati la Juve difende in un modo. Possiamo farlo benissimo a destra e a sinistra, potevamo cambiare anche in funzione della Juve. Hanno fatto bene entrambi, ma tutta la squadra allo stesso modo. Con sicurezza e capendo ogni momento cosa dovevamo fare. Alla fine prendere il pullman e andare a casa a recuperare dopo questa giornata"."Possiamo fare meglio. Delle situazioni in campo che noi nel recupero dobbiamo sfruttare meglio. Lo sappiamo, è da migliorare, ma lo spirito della squadra e il lavoro fatto da tutti, anche chi non ha giocato ed è rimasto in panchina, oggi abbiamo avuto un'espulsione di uno dello staff. Tutto lo staff vive la partita in maniera fantastica. Cosa chiedere di più? Questa è una squadra, continuiamo così..."."Molto bene come tutta la squadra. Davanti possono giocare tutti insieme"."Migliorare ogni giorno in ogni partita, ogni allenamento. Questa è la nostra sfida, non essere mai contenti. Di finire ogni giorno soddisfatti di aver fatto il nostro massimo. Poi vedremo dove arriveremo"."Prendo il pullman felice? Sì, dormo sereno"."Sono arrabbiato con me stesso perché ho preso un giallo. Sono situazioni che devo controllarmi, evitare. Devo essere arrabbiato con me stesso"."Lo conosciamo molto bene. E' un giocatore eccezionale. Ragazzo d'oro. Gli ho fatto i complimenti per quanto sta facendo. Studiamo tutti gli avversari. Chiaro: alla fine, da fuori, possiamo proporre qualcosa ai giocatori ma sono loro ad andare in campo. Grande prestazione oggi e abbiamo sempre un'idea su quello che possiamo affrontare in una gara e andiamo con un'idea comune. Oggi ho visto una squadra in campo, la nostra, che ha fatto una grande prestazione. Riposare adesso e studiare la prossima. Continuare il lavoro".