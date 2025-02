Motta in conferenza: 'I tifosi si godano la vittoria, noi pensiamo al PSV'

AFP or licensors

Thiago Motta, in conferenza, parla così dopo Juve-Inter.IMPORTANZA VITTORIA - "Tutte le vittorie sono importanti, giocando a questo livello in un ambiente speciale, perché l'ambiente è speciale, per noi e per i tifosi, per tutti, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, porta fiducia, entusiasmo, consapevolezza, però adesso adesso momento per i nostri tifosi di godere della vittoria, giustamente, noi con l'obbligo di presentarsi domattina a preparare fisico e testa per la prossima partita, mercoledì, il PSV, il ritorno, difficile e complicata, dove essere pronti per raggiungere l'obiettivo ottavi".

INTERVALLO - "Nel primo tempo abbiamo rispettato troppo l'avversario. Di grande qualità, non lo scopro io, si è visto dove sono arrivati, ma allo stesso tempo abbiamo rispettato troppo l'avversario subendo troppe situazioni che non possiamo subire in quel modo. La squadra è tornata molto bene, ma ha detto le solite cose dove dobbiamo gestire e avere qualche piccolo dettaglio. Poi sono loro, sono questi ragazzi con grande voglia di fare, lavorano per farlo, oggi abbiamo visto che un'altra volta emotivamente abbiamo sofferto qualcosa. In casa soffriamo di più che in trasferta, dobbiamo e possiamo migliorare visto quanto fatto nel secondo tempo. Si sono guardati e hanno visto che non era sufficiente, alzando tutti il livello per competere contro una squadra importante del campionato".DOPO IL GOL - "Avete spinto? Strada giusta, perché una partita di questo livello devi fare questo. Abbiamo sofferto un po' troppo da quello che possiamo fare. Siamo tornati meglio, abbiamo creato e concluso l'azione del primo gol molto meglio. Abbiamo potuto chiudere la partita con il 2-0. Non è facile vincere, ma fare queste partite serve farlo al top 95 minuti. Mettersi indietro non è la soluzione migliore sempre. Ci sono momenti da capire, sei una squadra solita e dopo andare in avanti. Per vincere si va in avanti a creare situazioni, potevamo chiuderla nella ripresa e non abbiamo concluso bene, e sono stati più bravi di noi. Nel contesto abbiamo meritato la vittoria".CAMBIASO - "Andrea oggi è entrato molto bene dopo tanto tempo non con la squadra. E' tornato ad allenarsi due giorni fa. Si è visto che è in forma, grande qualità, personalità, grande voglia, comunicazione perché l'ho visto anche lì, abbiamo visto palla a terra e lui comunicava molto bene con i compagni, l'umiltà c'è sempre. Oggi arriva la ricompensa della vittoria e a volte non siamo stati bravi, ma fa parte del gioco".TROPPO RISPETTO - "Pensi che la squadra debba credere di essere più forte? Significa che deve sempre migliorare, è questo il grande obiettivo. Non arrivare alla perfezione perché non esiste, ma migliorare in tutti gli aspetti, che sia la partita successiva, è la più importante. E oggi sull'aspetto emotivo abbiamo sofferto soprattutto all'inizio, che è una cosa anche normale vedendo l'età della squadra, dei ragazzi, competendo contro giocatori che sono abituati a giocare queste partite, abbiamo altre forze da mettere sempre a disposizione dell'altro per competere. Dobbiamo migliorare sempre, non accontentarsi mai, la grande ambizione deve essere quella lì per cercare qualcosa in più per competere con gli avversari".KOLO MUANI - "Il segreto? Randal da quando è arrivato... Io voglio che faccia oltre il gol, è un compito che hanno, una squadra di calcio tranne più difficile ricordo Ceni quasi a 100 gol, tutti gli altri devono difendere e attaccare, pressare, tenere la palla, e lui quando è arrivato su questi aspetti, quando attacca e va in pressing mette tutti in difficoltà. Gioca in nazionale, era al PSG... Non dimentichiamolo. Chiedo tutto. Non è solo gol, anche il gol. Tante cose che sta facendo molto bene e deve vincere".ANCORA SU KOLO - "Soddisfazione nostra è vedere la squadra che fa così. Lavorare bene, recuperare bene, stare connessi tutta nella stessa sintonia, per capire cosa fare. Randal sta molto bene, però non penso. E' umile e intelligente che non cadrà nella trappola, perché il calcio è giorno dopo giorno, domani cambia tutto. Sa che deve e può migliorare, come tutti i compagni, ne approfitto su chi non ha giocato: volevano sicuramente, abbiamo bisogno di tutti, tante partite, arriverà il momento di ognuno. La qualità del minutaggio".