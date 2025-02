Motta in conferenza: 'Ci è mancato tutto, non è fisico o mentale. Sono arrabbiato. E dai cambi...'

Getty Images

Thiago Motta, in conferenza stampa, parla così post PSV-Juve."Buon primo tempo, ben messi in campo, soprattutto quando dovevamo giocare nell'area avversaria. In alcune situazioni dovevamo evitare di dare forza all'avversario. Loro hanno spinto di più, qualcosa abbiamo concesso, sul secondo gol prendiamo contropiede su palla nostra. Il terzo gol era molto evitabile e Bakayoko stoppa la palla in area di rigore, si deve fare molto meglio per poter competere. Poi per tanti momenti sono stati superiori, sapevamo il livello dell'avversario, della difficoltà di giocare in casa loro. Siamo stati bene nei momenti in cui siamo stati squadra. Nel secondo tempo perso un po' questo, sono venuti e hanno dominato".

"Ci è mancato tutto, alla fine è un contesto generale dove l'avversaria arriva in un momento in cui gli altri sono superiori a noi. Abbiamo fatto fatica a competere allo stesso livello, poi dopo l'1-1 era il momento perfetto per gestire bene la partita, non siamo stati bravi a farlo. Il secondo e terzo gol possiamo e dobbiamo fare molto meglio, lì diventa più complicato"."Conta tutto, non è mentale, fisico o tecnico. Nel globale loro sono stati al comando, hanno iniziato a spingere sempre di più creando situazioni dove abbiamo sofferto e abbiamo fatto fatica a continuare a competere contro questa squadra. Non riesco a separare il mentale e il tecnico, hanno alzato il livello"."L'atteggiamento non è stato sbagliato, l'interpretazione nel primo tempo mi è piaciuto moltissimo, abbiamo evitato di dare morale, avendo loro bisogno del risultato soprattutto nella metà campo loro sono aggressivi, vengono nell'1vs1, volevamo sfruttare le situazioni non solo palla a terra, superando le linee e giocando bene a calcio, è dove hanno più difficoltà, provano sempre a mantenere uno in più dietro. Nel primo tempo gestito bene, potevamo aumentare il nostro possesso, nel secondo tempo fatto fatica, hanno spinto, non siamo riusciti a mantenere il livello contro una squadra superiore"."Delude non poter competere contro l'avversario per tutta la partita, la sconfitta fa sempre male, digerirla non è facile, è chiaro che quando vedi da un certo punto la superiorità messa. Hanno fatto fatica come nel primo tempo, sicuramente qualcosa che dobbiamo riflettere, pensare, ragionare, sicuramente migliorare. Partita completa per poter raggiungere l'obiettivo per andarae poi agli ottavi. Non siamo stati capaci di farlo. Ora digerire il più presto possibile, una sconfitta dove sappiamo che è una competizione diversa, oggi non possiamo andare avanti, complimenti al PSV: hanno meritato. Ora recuperiamo, rialziamoci subito, a questo livello non c'è tempo di piangerci addosso. Domenica è difficilissima a Cagliari, dobbiamo essere pronti a tornare a competere in campionato"."Rispetto al primo tempo? Mi aspetto di più, certo. Abbiamo fatto 3 cambi forzati. Koop aveva la febbre, ancora stamattina non sapevamo, Andrea forzato. Sono tre cambi dove giocatori importanti non potevano continuare. Dispiace. La delusione è grande di non poter competere per tutta la partita con l'avversario. Fatto per un periodo, poi a un certo punto il PSV è stato superiore"."Niente, non parlo dopo la partita"."Prima non ho l'abitudine di parlare a caldo con loro, preferisco ragionare e parlare tranquillamente, essere molto oggettivo e concreto sul da farsi e su cosa migliorare. In quel momento facevo il cambio prima del pareggio, col pari la squadra ha preso fiducia ed energia, riuscendo a mantenere quel livello. Normalmente è così. Aspettavo la mancanza di energia della squadra, per mantenere il livello. Il risultato potevamo andare agli ottavi. Sono situazioni in cui credo che la gestione sia fatta molto bene. Peccato: avevamo questa possibilità di raggiungere qualcosa di molto importante"."Mi dispiace perché noi siamo fuori, volevo per tutte, c'è una regola che aiuta il campionato. Ma sono concentrato sulla mia squadra, sono arrabbiato perché la mia squadra non è andata in avanti".