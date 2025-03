Motta erede di Gasperini? No, di Van Gaal: le parole che chiariscono tutto

Le parole di Thiago Motta offrono uno spunto interessante per comprendere la sua idea di calcio e le influenze che hanno plasmato il suo percorso da giocatore e allenatore. Con una carriera che lo ha visto protagonista in diverse realtà calcistiche, il tecnico della Juventus ha assimilato concetti e principi da alcuni dei migliori allenatori del panorama internazionale."A lui, come a me, piace vedere una squadra che gioca bene, che ha intensità, ritmo, dinamismo, che crea, che va avanti, che ha solidità difensiva." Con queste parole, Thiago Motta esprime il suo ideale di calcio, basato su un mix tra spettacolo e concretezza. Il suo obiettivo è costruire squadre che non solo siano organizzate, ma che sappiano anche dominare il gioco con aggressività e intelligenza tattica.

Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, Motta ha avuto modo di assorbire la filosofia del club catalano, che pone al centro il possesso palla, il movimento senza palla e il controllo del ritmo di gioco. Questo imprinting ha segnato profondamente la sua visione calcistica, portandolo a cercare sempre il dominio territoriale e il fraseggio come strumenti per imporsi sugli avversari.Dopo l’esperienza in Spagna, la sua carriera lo ha portato in Italia, dove ha avuto la possibilità di lavorare con tecnici di grande esperienza e mentalità differente. "Ho avuto allenatori come Mourinho, Ranieri, Benitez che lavoravano in un altro modo" ha dichiarato Motta, sottolineando come questi tecnici gli abbiano offerto una prospettiva diversa rispetto alla scuola catalana. Se Mourinho ha lasciato in lui la cultura del sacrificio e della gestione delle partite, Ranieri e Benitez gli hanno trasmesso la capacità di adattarsi agli avversari e di costruire squadre solide e compatte.Tra le figure che più hanno influenzato il suo percorso, Motta cita anche Louis van Gaal e Carlo Ancelotti. "Chi mi ha marchiato tanto è stato Van Gaal", afferma, riconoscendo l’impronta tattica e metodologica del tecnico olandese, maestro nel valorizzare i giovani e nell’imporre un calcio strutturato. Tuttavia, il suo riconoscimento più grande va ad Ancelotti, che definisce "unico nel capire il momento e avere intuizioni". Il tecnico italiano è noto per la sua straordinaria capacità di leggere le partite e di gestire il gruppo con equilibrio e intelligenza emotiva, doti che Motta sembra voler riproporre nella sua carriera da allenatore.