Motta deluso e arrabbiato per la gestione. Dai cambi all'atteggiamento: cosa non gli è piaciuto

AFP or licensors

PSV-Juventus ridisegna i confini di questa stagione



Di nuovo il problema cambi

Gli occhi di Motta nel post partita sono spenti, senza guizzi, nemmeno una luce. Non può essere altrimenti: è alla prima eliminazione della sua carriera dalla Champions League. Deve fargli un male cane, deve bruciargli in maniera tale da spegnersi tutto ciò che c'era intorno.La sua Juve, per quanto non ami dire così. Che però è questa roba qui: è cioè una squadra "non in grado di competere per 95 minuti". L'ha detto più volte, impossibile non renderlo il titolo del momento.Thiago, coi suoi occhi spenti, sta realizzando pian piano quanto adesso possa cambiare il vento nei suoi confronti. Se prima tutto spirava nella direzione del successo, e complici erano pure i 4 risultati di fila, adesso ci sono forze contrarie, c'è la bora della delusione. Può trascinare giù parecchi indecisi e iniziare a ragionare in maniera diversa del futuro. Futuro? Sì, futuro. Perché uscire ai playoff di Champions League, dopo aver avuto la grande occasione di raggiungere direttamente gli ottavi - fallendo incredibilmente - e dopo aver avuto due risultati su tre al ritorno in seguito a una buona andata, dà l'esatta dimensione di questa squadra: è incompleta. Nel senso di "giovane e incompleta", come scriveva Pavese. Nel senso legato a una mancanza di un pezzo, probabilmente di cuore.PSV-Juventus ridisegna i confini di questa stagione e ridisegna pure i confini della difesa di Motta. Cambia tanto, nei giudizi. Non tutto, ma tanto. E la grossa differenza tra la Juve è un'altra cosa, non necessariamente quale, è la differenza tra chi vede un buon punto di partenza il primo tempo, e chi invece guarda solo il disastro del secondo."Se mi aspettavo di più dai cambi? Sì, mi aspettavo di più in generale", ha detto ancora Motta. Che con le scelte non ha avuto un buon feeling, così come sulla gestione della squadra in generale. Vlahovic sfiora il gol che l'avrebbe reso nuovamente eroe, mentre Yildiz non dà nulla in più e Thuram, benedetto Thuram, dimostra in un paio di occasioni come sia unico nel suo genere. Naturalmente, è un discorso farcito di "se", di "ma". E di delusione. Cocente delusione.Alla fine, conta l'unica sensazione che ci portiamo dietro dall'Olanda:Si avrà la forza e la pazienza di farlo?