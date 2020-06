Testa alla MotoGP, con un occhio puntato sulle partite della Juventus. Nei giorni scorsi Fabio Quartararo ha messo in bella mostra la sua mascherina personalizzata: tutta nera con simbolo della Juve, squadra per la quale fa il tifo. Cuore bianconero il pilota, che ha sfiorato il record della pista nella due giorni di test al Paul Ricard. Ora per il tifoso juventino la testa è proiettata alla prima gara di MotoGp che inizierà il 19 luglio, senza però mai perdere di vista la sua Juve. Dalla stagione 2021, Quartararo entrerà nel team Yamaha factory al posto di Valentino Rossi.